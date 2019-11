VIDÉO - Gilets jaunes : la place d’Italie, épicentre des violences à Paris ce samedi

Initialement, la manifestation, autorisée par la préfecture de police de Paris, devait partir, ce samedi à 14h, de la place d’Italie. Objectif : rejoindre la place Franz Liszt, proche de la Gare du Nord, à l’occasion du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Sauf qu'elle n’est jamais partie. Et pour cause : "La Place d'Italie rassemblait des individus qui ne défendaient pas une cause, mais procédaient à des destructions" et "à des attaques systématiques contre les forces de sécurité et les pompiers", a déclaré, peu après 15h, le préfet de police Didier Lallement, pour justifier sa décision de finalement interdire ladite manifestation.