VIDÉO - Gilets jaunes : le député insoumis Loïc Prud'homme accuse la police de l'avoir matraqué et va saisir l'IGPN

Joint par LCI, Loïc Prud'homme raconte les circonstances de ce coup de matraque qui lui vaut une oreille en sang et un doigt retourné. "J'ai été victime d'un coup de matraque alors que j'avais les mains levées et que j'avais ma carte de député pour confirmer mon identité [...] J'ai pris un coup de matraque sur l'oreille. C'est bien amoché et j'ai un doigt retourné".





Il indique également avoir fait l'objet de menaces de la part du policier qu'il accuse, qui lui a dit qu'il serait convoqué ultérieurement. "Des pressions sont faites pour intimider des élus de la Nation", dénonce-t-il. "On est dans une dérive absolue. C'est inacceptable. J'arrive à mon domicile et je vais déposer un signalement à l'IGPN. Je ne veux pas qu'on en reste là. Je dénonce cette doctrine de maintien de l'ordre. Il faut que Castaner s'en aille, ça suffit", estime le député.