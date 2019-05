Gilets jaunes : les six mois de mobilisation en dix chiffres clés

11

C'est le nombre de personnes qui sont mortes en marge des manifestations. Parmi eux deux Gilets jaunes qui ont succombé à une crise cardiaque et un autre percuté par un poids lourd. Mais aussi quatre automobilistes, dont les proches estiment qu'ils n'ont aucun lien avec la contestation et rejettent la faute, soit sur le gouvernement, soit sur les ronds-points bloqués. Parmi les victimes, on compte aussi Zineb Redouane, dont l'enquête est particulièrement épineuse. Les proches de cette Algérienne de 80 ans, morte à dans un hôpital de Marseille le 2 décembre après avoir été atteinte par une grenade lacrymogène alors qu'elle était dans son appartement, mettent directement en cause les forces de l'ordre.





Ces décès, principalement liés à des accidents de la route, donc, ont été rappelés à de multiples reprises par les autorités pour tenter de discréditer le mouvement et éteindre la contestation. Un lourd bilan repris également du côté des manifestants, qui s'en servent comme argument pour continuer la mobilisation. Des enquêtes restent ouvertes pour déterminer les causes de neuf des onze décès.





2.448

C'est le nombre de manifestants blessés depuis six mois, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, arrêtés au 13 mai. Selon le décompte du journaliste indépendant David Dufresne, qui recense chaque semaine les blessés à l'aide de vidéos, 24 d'entre eux ont été éborgnés et cinq ont eu la main arrachée. Un bon nombre d'entre eux, tels Jérôme Rodrigues, estiment avoir été victime d'un lanceur de balles de défense (LBD). Une arme utilisée par les forces de l'ordre plus de 13.000 fois début mars, et qui ne cesse de faire polémique de par sa dangerosité et son maniement par des unités sous-formées à son utilisation.





1.797

C'est le nombre de blessés du côté des forces de l'ordre pendant les manifestations ou en marge. Toujours selon la place Beauvau, les victimes sont principalement des policiers et des gendarmes, mais aussi quelques pompiers.