VIDÉO- Gilets jaunes : Priscillia Ludosky, figure du mouvement, visée par un jet de gaz lacrymogène

Avant de s’avancer vers les forces de l’ordre, cette figure historique du mouvement enclenche un direct sur Facebook. Déjà visionné plus de 15.000 fois en une heure, on y découvre l’échange entre la Gilet jaune et des membres des forces de l’ordre (à partir de 4’38’’ sur la vidéo ci-dessous). En tout, elle interroge une dizaine de personnes. Demandant d'abord à "voir un responsable" puis "un commissaire", tout en réitérant toujours la même question : "Pourquoi on est coincé là ?" Ce à quoi on lui conseille de s’adresser à quelqu’un d’autre, ou on lui répond un : "On n’a pas le droit de vous répondre". Un autre estime que si les manifestants sont cernés, c’est pour "relancer la circulation". Dans un communiqué de presse envoyé vendredi, la préfecture de police annonçait pourtant que des "restrictions de circulation" étaient "susceptibles d’intervenir" aux abords de la place de la République, et ce jusqu'à 22h.