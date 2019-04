VIDÉO - Gilets jaunes : récit d'un "23e acte" sous tension dans la capitale

Les autorités ne se sont pas contentées d’un tweet. Informé de l’éventualité de tels débordements, l’Intérieur avait anticipé que "les casseurs" seraient "à nouveau au rendez-vous". C’est pourquoi près de 60.000 policiers et gendarmes étaient déployés dans le pays, dont 5000 uniquement dans la capitale. Résultat : les forces de l’ordre ont procédé à 227 interpellations dans Paris, parfois dans la cohue, et parfois violemment, comme en témoignent plusieurs journalistes. De plus, ce sont pas moins de 20.500 contrôles préventifs qui ont eu lieu selon la préfecture. Ce qui explique, entre autres, pourquoi, et ce malgré les inquiétudes des autorités, les affrontements et dégradations ont été sans commune mesure avec ceux du premier "ultimatum" qui avait eu lieu le samedi 16 mars, sur les Champs-Elysées.





Les heurts ont toutefois duré plusieurs heures dans la capitale, faisant des blessés. Dans les rangs des forces de l’ordre, l’Intérieur estime que 14 personnes ont été prises pour cible. Quant aux victimes dans le cortège, impossible de savoir. Mais plusieurs journalistes partagent sur Twitter leurs stigmates, tout comme l’une des figures du mouvement, Ramous, qui s’est filmé en "live" sur Facebook le visage ensanglanté. C’est aussi sur le réseau social au "F" bleu que Priscillia Ludosky, autre personnalité historique de la contestation, a partagé son altercation avec un CRS qui l’aurait "poussée" et "gazée dans l’œil".





Un long face-à-face entre policiers et manifestants qui a provoqué une séquence inédite. Des Gilets jaunes ont lancé des slogans hostiles envers les policiers présents, criant notamment : "Suicidez-vous ! Suicidez-vous !". Une référence à la vague de suicides qui traverse actuellement le milieu, et qui a indigné la classe politique. Ce n’est finalement qu’à 19h que le calme est retombé, la place de la République. En tout, ce sont 178 personnes qui ont été placées en garde à vue dans la capitale, dont six mineurs, selon le parquet.