VIDÉO - Un commandant de police filmé en train de frapper deux manifestants à Toulon, pas d'enquête ouverte

Un policier frappant au visage un homme adossé à un mur, puis un second. Ce sont les images partagées sur la Toile depuis samedi, huitième journée de mobilisation nationale des Gilets jaunes. Plusieurs vidéos relayées sur Twitter montrent ainsi un officier de police, sans casque contrairement aux autres agents qui l'entourent, porter plusieurs coups à deux manifestants lors du rassemblement toulonnais, dont le gros du cortège s'est dispersé vers 16 heures. La scène s'est déroulée sur l'avenue Vauban à Toulon, où des débordements ont éclaté en marge de la manifestation. Mais le contexte dans lequel elle s'est déroulée semble nuancer fortement les images. Au total, sept personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue.





Isolé par les forces de l'ordre, le premier homme qui reçoit des coups ne portait pas de gilet jaune. "Nous avons pu établir qu'il faisait partie d'un groupe d'une cinquantaine de casseurs qui avaient dégradé des voitures dans les minutes avant la vidéo", a expliqué Bernard Marchal, procureur de la République à Toulon. Il était en possession d'un tesson de bouteille, et le policier auteur des coups "a voulu le neutraliser". Identifié depuis, ce dernier a accordé une interview à Nice Matin, dans laquelle il explique avoir d'abord frappé la main de l'homme "pour lui faire lâcher le tesson". Puis, "je lui donne deux autres coups, car je ne sais pas s'il a lâché le tesson". Le policier assure de plus connaître le fauteur de troubles, "qui est un multirécidiviste et qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes." L'homme est en effet connu de la justice depuis une dizaine d'années selon le procureur, notamment pour des faits d'outrage et de viol. Il a été arrêté, placé en garde à vue, et comparaîtra lundi à Toulon.