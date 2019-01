VIDÉO – Gilets jaunes : un homme roue un gendarme de coups de poing, déclenchant un tollé

À l’heure des réseaux sociaux, une vidéo a toujours vite fait d’en chasser une autre. Certaines images, toutefois, marquent plus que d’autres et restent dans les mémoires. Celle qui est apparue, tournée ce samedi après-midi par l'agence de presse Line Press, en fait assurément partie. Comme en témoignent sa phénoménale viralité dans les heures qui ont suivi, et les nombreuses réactions qu’elle a engendrées.