VIDÉO - Grand débat national : à Grand Bourgtheroulde, les avis divergent avant la venue de Macron

Le maire Vincent Martin lui, est satisfait de la venue du président de la République, pour le lancement de ce Grand débat national. "C'est très bien de venir sur des communes comme les notres. On est en périphérie de Rouen, une petite commune rurbaine (...) On est 4000 habitants, alors on est pas habitué à de tels événements. On se laisse guider pour le moment, et c'est très bien car on espère pouvoir échanger et entamer ce grand débat", analyse le maire.