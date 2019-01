VIDÉO - Grand débat national : "Notre pays est au bord du gouffre" : une maire interpelle Emmanuel Macron

"J'ai peur pour mon pays", a-t-elle avoué avec une grande émotion. "Mon pays il est féminin, il est masculin, il est jeune, il est âgé, il est toutes les couleurs, il est toutes les croyances et c'est ce pays là que j'aime, ce pays sur lequel on peut compter, ce pays qui laisse personne sur le bord du chemin." Mais ces dernières années, elle observe que ce pays "va dans le mur". Et de préciser : "il va dans le mur des intolérances, dans le mur des extrémismes, dans le mur où chacun va se refermer, où il n'y aura plus de collectif et ça je n'en veux pas pour mon pays."





Après avoir appelé à tendre la main à ses voisins, mais aussi "à ceux qui de l'autre côté de la Méditerranée sont en train de crever, à ces enfants dont on pleure le sort quand ils sont sur une plage italienne, mais pour lesquels on ne fait rien au jour le jour", elle a souhaité au Président de réussir.





"Notre pays est au bord du gouffre et je crains que des fascismes, des heures noires nous attendent", a-t-elle regretté. "Car ceux qui en tirent profit (de la crise des Gilets jaunes, ndlr), ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce sont les extrémistes de tous bords, ceux qui ne voient que leur propre intérêt et qui ne veulent surtout pas construire le vivre ensemble."