VIDÉO - Grand débat : penser améliorer la situation des Gilets jaunes en rétablissant l'ISF, "c'est de la pipe" pour Macron

La question de l'ISF, mise en avant par de nombreux Gilets jaunes, n'est "pas du tout un tabou, ni un totem", répond Emmanuel Macron - quand bien même, dans sa lettre aux Français, il a exclu de remettre en question cette mesure économique symbolique. Il reconnait d'ailleurs qu'il "doit faire partie de ce débat" et que "si des mesures ne sont pas efficaces, elles seront corrigées". Une concession qui rappelle la promesse de certains ténors de la majorité, à l'automne, de procéder à l'évaluation de cette mesure, qui ponctionne les recettes de l'Etat d'un peu plus de 3 milliards d'euros chaque année, et qu'il n'existait pas de contraintes pour diriger les sommes préservées par ses anciens contributeurs vers "l'économie réelle".





Pour autant, martèle-t-il : "Le gouvernement a pris des textes et le parlement a voté ce sur quoi en tant que candidat je m'étais engagé. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tromperie. Et ça me semble être une bonne règle démocratique de faire ce sur quoi on s'est engagé auprès de ses concitoyens", a expliqué le chef de l'État.





"Beaucoup de gens disent : il faut remettre l'ISF comme ça on serait juste (...) D'abord je leur demande : est-ce qu'on vivait mieux avant ? Ben non. Beaucoup de problèmes dont ils nous parlent, pardon de le dire, y compris quand il y avait un ISF très important, il n'étaient pas réglés, leurs problèmes", a-t-il développé, avant d'ajouter, manifestement interpellé par l'assistance: "Ça ne les a pas résolus de le supprimer non plus".