Grandes entreprises : pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes au sommet ?

Des progrès sur la représentativité des femmes dans la vie publique ont été constatés ces dernières années. Ceci grâce notamment au quota sur les listes électorales, auquel le gouvernement songe de plus en plus pour les comités exécutifs de grandes entreprises. Aujourd'hui, les femmes ne sont que 17% dans ces instances diligentes. Tina Schuler, directrice générale des enseignes Casino et Leader Price et Fabienne Dulac, directrice générale adjointe d'Orange nous témoignent de leur parcours professionnel.



