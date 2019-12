VIDEO - Grève à l'Opéra de Paris : les danseuses interprètent "Le Lac des cygnes" sur le parvis contre la réforme des retraites

En grève, mais sur les pointes. Mardi 24 décembre, des salariés de l'Opéra de Paris ont manifesté sur le parvis du palais Garnier contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. À quelques heures de Noël, sous un ciel gris, une quarantaine de danseuses du corps de ballet ont donné un mini-spectacle improvisé devant des affiches "Opéra de Paris en grève" et "La culture est en danger". Les danseuses ont choisi l'acte 4 du "Lac des cygnes" de Piotr Ilitch Tchaïkovski, "l'un des ballets les plus difficiles" qu'elles ont dansé "sur du marbre dans le froid", sous les applaudissements de la foule.

L'Opéra de Paris est touché par la grève depuis 15 jours, ce qui a entraîné l'annulation de nombreuses représentations - dont celle prévue mardi du ballet Le Parc. "Même si on est en grève, on a voulu offrir pour le 24 décembre un moment de grâce", a déclaré à la presse le danseur et élu à la caisse des retraites Alexandre Carniato. "Malgré un temps extrêmement frais, les filles ont voulu relever le défi et les musiciens les accompagner", a-t-il ajouté. "Ce que les filles vous ont montré, c'est 15 ans de sacrifices, et c'est du travail quotidien. Et pour arriver à ça, il y a une limite, une contrainte. Si on veut continuer à voir de jolies danseuses ou de jolis danseurs sur scène, on ne pourra pas continuer jusqu'à 64 ans, ce n'est pas possible."