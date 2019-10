Grève à la SNCF : 34% des TGV Atlantique en circulation mardi

Le trafic des TGV sur l’axe Atlantique sera une nouvelle fois très perturbé ce mardi. La SNCF a annoncé que seuls 34% des trains seraient en circulation ce mardi 29 octobre, contre 30% ce lundi. Une "légère amélioration" note la SNCF, mais les liaisons entre Paris et Nantes ou Bordeaux resteront très compliquées pour les voyageurs.

Dans le détail, seuls 6 allers-retours sont prévus sur l'axe Paris-Nantes, et 8 sur la ligne Paris-Bordeaux. Ce sera encore plus difficile pour rejoindre Rennes depuis la capitale, car 2 allers-retours seulement sont programmés entre Paris et Rennes, une situation similaire à celle de ce lundi. Enfin, un seul aller-retour est prévu sur les axes Paris-Poitiers et Paris-Quimper, et 2 entre la gare Montparnasse et Toulouse. En outre, certains arrêts seront ignorés.