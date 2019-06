VIDÉO - "Je lui demande juste de faire son métier de ministre" : Patrick Pelloux répond à Agnès Buzyn sur la grève des urgences

Outre les problèmes matériels, l'urgentiste a dénoncé "un problème avec le monde universitaire de la médecine", estimant que "la vérité c'est que les politiques ont fait ce que le monde universitaire de la médecine leur a dit" et que "maintenant, on se retourne et on se rend compte que c'est une faute". Pour lui, vouloir "faire encore plus de spécialité et fragmenter encore plus la profession de médecins", impacte "la coopération entre les systèmes".





Et de conclure : "Si vous n'avez pas de coopération, vous n'avez pas de modernité, si vous n'avez pas de médecins qui se sentent obligés de participer à la permanence des soins, personne n'y participe ce qui fait qu'il n'y a que le système des urgences qui fonctionne la nuit, les week-ends et les jours fériés."