"Action surprise" ou "agression", que s'est-il passé ce vendredi au siège de la CFDT ?

C’est cependant une toute autre ambiance que décrit Anasse Kazib, cheminot syndiqué à Sud-Rail. Sur son compte Twitter, cette figure du mouvement de la contestation à la RATP et la SNCF publie une vidéo. Au chant de : "On est là, même si Berger ne le veut pas, nous on est là", on voit en effet une petite dizaine de personnes s’introduire dans l’établissement. Mais aucune agression n’est enregistrée sur ces images.