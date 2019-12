Grève contre la réforme des retraites : beaucoup d’écoles fermées jeudi et sans doute vendredi

Ce jeudi, seuls 30% des établissements scolaires étaient ouverts et nombreux resteront encore fermés demain. Selon le ministre de l'Éducation Nationale, 41% des enseignants étaient en grève. Dans les collèges, les perturbations étaient visibles. Ce soir, ni les syndicats, ni le ministère ne dispose de prévision sur l'ampleur du mouvement.



