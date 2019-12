Grève contre la réforme des retraites : d'importantes perturbations dans les transports

LE WE 20H

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit ce vendredi. D'importantes perturbations ont été enregistrées dans les transports. La voiture n'était pas la meilleure solution pour rentrer chez soi. Il y avait 600 kilomètres d'embouteillages à 18 heures en Île-de-France, soit deux fois plus que d'habitude. Dans les gares, les rares trains ont été pris d'assaut. Tous espèrent que ce ne sera pas encore pire lundi 9 décembre.



