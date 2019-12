Grève contre la réforme des retraites : des coupures d'électricité revendiquées par la CGT

Depuis quelques jours, 167 000 foyers ont été plongés dans le noir à cause des coupures de courant. Revendiquées par la CGT, celles-ci s'inscrivent dans la lutte contre la réforme des retraites. Pour ce faire, ils sont entrés de force dans six postes électriques. Des actes illégaux qui représentent un manque à gagner pour les commerces. À cet effet, la ministre de la Transition écologique a condamné ces actes "inadmissibles" des grévistes qui risquent des sanctions disciplinaires jusqu'à de fortes amendes.



