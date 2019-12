Grève contre la réforme des retraites : jusqu'à quand ?

LE WE 20H

La grève contre la réforme des retraites a dépassé celle de 1995. La durée de ce mouvement battra très certainement le record de 1986, qui a compté 28 jours de mobilisation. Ce dimanche, le bras de fer entre le gouvernement et le CGT semble installé. La situation est difficile à estimer, mais découvrons ensemble le calendrier des semaines cruciales à venir.



