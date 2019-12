Grève contre la réforme des retraites : la petite ville de Saint-Quentin vit-elle au ralenti ?

À Saint-Quentin (Aisne), 54 000 habitants, la grève a été moins suivie que la semaine dernière. Un TER sur dix était sur les rails ce 10 décembre, contre un sur cent le 5 décembre. La Poste, le centre des impôts et le tribunal ont fonctionné normalement. Même cas sur le réseau de bus, car il est géré par une compagnie privée. La ville avait toutefois une allure de désert. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



