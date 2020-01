Grève contre la réforme des retraites : le mouvement s’essouffle-t-il ?

À la SNCF, un record vient d'être battu, celui du nombre de jours de grève consécutifs. Il datait de 1986 avec 28 jours, et on en est à 29 ce jeudi. Les syndicats tentent d'entretenir la flamme avec des actions coup de poing alors que le taux de grévistes est au plus bas, seulement 6,9% actuellement contre 55,6 % au début du mouvement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.