Grève contre la réforme des retraites : le ras-le-bol des voyageurs

Sur les quais des gares et des stations de métro, l'exaspération des voyageurs commence à se faire sentir. Au sud de Paris, il est devenu impossible de trouver une place dans les tramways et les trains. Depuis douze jours, des marées humaines envahissent les grandes stations. Du côté des bus, la situation n'est pas plus enviable. En effet, le ton monte et la file d'attente ne fait que s'allonger.



