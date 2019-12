Grève contre la réforme des retraites : une faible mobilisation

LE WE 20H

Une nouvelle journée d'action s'est ajoutée à la grève contre la réforme des retraites ce samedi. Des rassemblements menés dans une cinquantaine de villes, avec des défilés en musique et des distributions de tracts. À Paris, ils étaient 4 500 personnes d'après la police. C'est moins qu'attendu par les syndicats. Un cortège distinct de 800 Gilets jaunes était venu protester contre la réforme.



