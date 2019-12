Grève contre la réforme des retraites : pourquoi tout roule à Bordeaux ?

LE WE 20H

Ce vendredi a été une journée comme les autres dans les transports en commun à Bordeaux. La ville n'a connu aucune perturbation. L'exploitation des trams et des bus a été assuré par l'entreprise privée Keolis. Une société dont 70% du capital est détenue par la SNCF. Les manifestants sont moins mobilisés que dans les autres villes du pays, mais entendent tout de même poursuivre la grève.



