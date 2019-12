Grève contre la réforme des retraites : qu'en pensent les Allemands ?

Les Allemands sont tenus au jus au sujet de la grève contre la réforme des retraites dans notre pays. Pour eux, nos grévistes ont raison de se battre pour leurs retraites et de défendre leurs droits. Toutefois, ils ont aussi constaté que nous nous sommes pressés de descendre dans les rues avant même de connaître les détails de la réforme. En effet, pour eux, cela fait plus d'un siècle que les concertations et les concessions sont privilégiées pour éviter les conflits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.