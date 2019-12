Grève dans les transports : à quoi faut-il s'attendre ce lundi ?

LE WE 20H

Rarement la SNCF aura été aussi alarmiste. Éviter les gares, voilà en substance le message envoyé aux usagers pour ce début semaine. La compagnie ferroviaire parle même d'une affluence qui pourrait être dangereuse, alors que 15% à 20% seulement des trains vont rouler. On fait le point sur les prévisions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.