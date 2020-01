Grève dans les transports : bientôt le bout du tunnel ?

La barre symbolique des quarante jours de grève sera franchie lundi 13 janvier, un record dans l'histoire de la SNCF. Alors que la CGT et FO appellent à la poursuite du mouvement, les prévisions de trafic semblent s'améliorer. Il y aura plus de trains, plus de RER, et même de métros. À quoi faut-il s'attendre exactement au niveau du trafic ?



