Grève dans les transports : comment la SNCF s’organise-t-elle pour faire rouler les trains ?

À la SNCF, 39% des conducteurs de trains sont en grève. C'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement. La situation semble s'améliorer nous confie un des conducteurs. La compagnie ferroviaire a annoncé que 60% du trafic est assuré, 20% de plus que le week-end dernier. Pour samedi et dimanche, comptez six TGV sur dix, trois Intercités sur dix et un Transilien sur cinq. Comment est-ce possible ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.