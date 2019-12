Grève dans les transports : des applis vous informent en temps réel

Neuf millions de Franciliens sont ultras dépendants des transports en commun, chaque jour, mais les prévisions de trafic ont à peine évolué. Seulement quatre TER sur dix, un TGV sur trois, et des RER et métros toujours aussi peu nombreux. Pour aider les usagers à y faire face, des réseaux d'entraide citoyenne centralisent toutes les sources d'information disponibles sur les grèves et les partagent en temps réel.



