Grève dans les transports : le plan de la SNCF pour ce week-end

En cette période de Noël, 850 000 voyageurs ont d'ores et déjà réservé un billet pour le week-end du 21 décembre. La SNCF promet une solution à la quasi-totalité d'entre eux. Sur les trains maintenus, toutes les rames seront doublés et à double étage. Certains TGV seront également remplacés par les Ouigo. Mais ces prévisions sont-elles fiables ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.