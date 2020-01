Grève dans les transports : les arrêts maladie multipliés par trois à la RATP

Fin décembre 2019, une moyenne de 2 281 salariés de la RATP étaient en arrêt maladie chaque jour. Sur la même période, en 2018, ils étaient 694. Cette augmentation provoque plusieurs réactions. Certains salariés mettent en avant la fatigue des non-grévistes, tandis que d'autres assument à demi-mot que l'arrêt maladie permet aux grévistes de tenir plus longtemps.



