VIDÉO - Grève dans les transports : les images des bousculades dans le RER B

Les embouteillages n'en finissent pas dans les grandes villes, notamment à Paris, en raison de la grève dans les transports. Plusieurs centaines kilomètres de bouchons y ont été répertoriés ce mercredi matin. Du côté des gares et des stations de métro, les quais étaient de nouveau bondés. On a même assisté à une nouvelle scène de cohue à la gare du Nord, sur le quai du RER B. A la station Châtelet, pour éviter les bousculades, un plan de "stop and go" a en revanche été mis en place.