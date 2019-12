Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour les prochains jours

Un TGV sur deux circulera vendredi. Ce sera même neuf trains sur dix pour les low-cost Ouigo. En outre, un Intercité sur quatre est prévu, avec plus de trajets, notamment vers Clermont-Ferrand. En revanche, il n'y aura que deux TER sur cinq. D'ailleurs, la SNCF précise ce soir que de nombreux trains régionaux longue distance sont déjà complets pour ce week-end.



