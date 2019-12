Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour mercredi 11 décembre

Une légère amélioration est prévue le 11 décembre pour le trafic des TGV. Un sur quatre en moyenne circulera. De plus, la SNCF garantit que tous les trains prévus jusqu'à dimanche rouleront à partir de mercredi. Notre journaliste, Thomas Jarrion, nous en dit plus sur les prévisions pour les Intercités, les TER, ou encore les RER et métros en région parisienne.



