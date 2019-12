Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour vendredi 13 décembre

Pour la journée de vendredi 13 décembre, un TGV sur quatre circulera et il en sera de même pour les Intercités. Pour les trains régionaux, quatre liaisons sur dix seront assurées grâce à des bus de substitution. La galère va continuer en revanche en Île-de-France, huit lignes de métro seront totalement à l'arrêt. Mieux vaudra miser sur les trames ou les bus puisque la moitié d'entre eux sera opérationnelle.



