Grève dans les transports : les prévisions SNCF pour le week-end

Le week-end prochain, le trafic devrait s'améliorer avec six TGV sur dix en circulation. Certains conducteurs ont repris le travail. Et la SNCF continue d'optimiser ses trains en accrochant deux rames ensemble et en utilisant les voitures à double étage. En tout, 800.000 clients sont attendus en gare. Découvrez la répartition pour l'ensemble du territoire.