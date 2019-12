Grève dans les transports : les quais des gares et des stations de métro toujours aussi bondés

Les embouteillages n'en finissent pas dans les grandes villes, notamment à Paris. Plusieurs kilomètres de bouchons remplissaient ses rues ce 11 décembre 2019 au matin. Du côté des gares et des stations de métro, les quais étaient bondés. On a même assisté à une scène de cohue à la gare du Nord. Par ailleurs, à la station Châtelet, il a fallu s'armer de patience avant de pouvoir monter dans le métro.



