Grève des éboueurs à Marseille : les déchets s'accumulent sur les trottoirs

La collecte des déchets n'est plus assurée dans la ville marseillaise. Pour cause, les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites. Ils veulent que la pénibilité de leur travail soit bien prise en compte. Sans dialogue avec la métropole, la situation risque de durer, même si les Marseillais ne supportent plus de voir les poubelles s'amonceler en bas de chez eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.