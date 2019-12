Grève des internes en médecine : quel impact dans les hôpitaux ?

Les internes en médecine comptent parmi les professions en grève ce mardi. Ils dénoncent le manque de moyens à l'hôpital et leurs conditions de travail. Certains travaillent non pas 35 mais 70 heures par semaine. Pour s'assurer que les grèves n'affectent pas la prise en charge des patients, l'hôpital du Chesnay a fait des réserves de médicaments. Une cellule d'alerte a été créée et un hébergement d'urgence est proposé.



