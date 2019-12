VIDÉO - Grève des transports : les images de la cohue ce lundi matin Gare du Nord

Gare du Nord, à 8 heures, alors que le trafic était conforme aux (maigres) prévisions - un TGV et un Transilien sur cinq, trois liaisons TER sur dix (essentiellement assurées par bus), un train Intercités sur cinq - les gens courent dans tous les sens, dévalent les escaliers pour tenter de prendre place dans une rame ou descendent dans les escalators, alors que ces derniers montent...

Face au projet de réforme des retraites, la grève des transports en commun lancée depuis jeudi dernier se poursuit, provoquant un inéluctable désordre. Malgré l'appel de la SNCF ce week-end d'éviter les gares parisiennes, de nombreux Franciliens cherchant à rejoindre leur lieu de travail ont passé outre les consignes, ce lundi matin. Entre Châtelet-les-Halles et Gare du Nord, un air de panique s'est emparé des couloirs (très) encombrés.

Très vite, des attroupements se forment, les gens se massent sur les quais, dans une ambiance électrique. En quelques minutes, l’accès au quai du RER B en direction de Robinson est saturé. Quelques minutes plus tard, des agents de sécurité et des CRS tentent de réguler le flux désordonné des voyageurs en colère. Beaucoup de personnes filment leur situation. "C'est pour que mon patron me croie", nous glisse une usagère.