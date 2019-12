Grève des transports : une traversée de Paris avec la lassitude et l'exaspération des usagers

Comment garder son calme et maîtriser ses nerfs quand on se lève aux aurores depuis maintenant neuf jours ? Que trouver une place dans le train est forcément une bataille. Une fatigue lourde à porter, au terme d'une semaine interminable, qui plus est sans perspective d'amélioration. Nos journalistes ont partagé avec vous ce long périple.



