Grève du 5 décembre : ce qui vous attend ce "jeudi noir"

En temps normal, la SNCF fait rouler 15 000 trains dans tout le territoire. Jeudi 5 décembre, il y en aura à peine 1 500. Ce chiffre permet de mesurer l'ampleur de la journée de grève. D'autres secteurs seront également touchés. Dans les tribunaux par exemple, des audiences seront reportées. Deux syndicats de magistrats et d'avocats ont appelé à cesser le travail. Dans les écoles primaires, sept professeurs sur dix seront en grève.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.