Grève du 5 décembre : des centaines de milliers de manifestants aux quatre coins du pays

Dans la matinée de ce 5 décembre 2019, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Marseille, de Rennes ou encore de Nantes. Enseignants, professionnels de santé, étudiants... ils espèrent tous être "écoutés et entendus". Au micro de notre équipe, certains affirment que "la France va mal" ou que l'ampleur de la mobilisation est "inédite depuis plus de vingt ans". A savoir qu'environ 250 manifestations sont prévues dans la journée.



