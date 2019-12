VIDÉO - Grève du 5 décembre : des rues noires de monde partout en France, retour en images sur une journée de mobilisation

La formule est sur les lèvres de tous les syndicats et de l'opposition. Tous se félicitent d'une "mobilisation historique" dans le bras de fer qui oppose les manifestants au gouvernement. La grève interprofessionnelle de ce jeudi 5 décembre a été très suivie pour protester contre la réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cheminots, avocats, professionnels de santé, fonctionnaires, enseignants, retraités... Entre 806.000 et 1,5 million de personnes, ont manifesté dans quelque 70 villes en France, selon les comptages transmis par le ministère de l'Intérieur et la CGT.

Dans la capitale, où la préfecture dénombre "seulement" 65.000 manifestants, la CGT annonce pour sa part que 250.000 personnes ont défilé entre gare de l'Est et Nation, à l'appel d'organisations syndicales, dont la CGT, FO, FSU et Solidaires. Dans le cortège parisien, très compact et encadré par un important service de sécurité des centrales et de quelque 6000 policiers et gendarmes, des incidents ont éclaté aux abords de la place de la République. Des Black blocs et des casseurs ont allumé des feux, incendié du mobilier urbain et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répondu avec du gaz lacrymogène.