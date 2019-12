Grève du 5 décembre : des similitudes avec la grande grève de 1995

À la veille de la grève des cheminots, tout le monde fait référence à la dernière grande grève de 1995. À cette époque, plusieurs grandes villes ont manifesté contre la réforme des retraites et des régimes spéciaux. Du côté du trafic, le scénario était le même que celui de cette année 2019. Tous les trains et les métros ont été bloqués. Au bout de 23 jours de conflit, le gouvernement a fini par renoncer à son projet de réforme.



