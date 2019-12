Grève du 5 décembre : des trains déjà annulés ce mercredi

Sept trains Intercités ont été annulés ce mercredi. De nombreux trains vers la banlieue sont déjà perturbés. Et le trafic va s'aggraver ce jeudi. Seul un TGV sur dix, et trois TER sur 100 circuleront en moyenne. Presque aucun train ne circulera dans la région Occitanie, dans le Grand-Est et dans les Hauts-de-France. Une situation qui devrait se poursuivre vendredi et ce week-end selon le ministère des Transports.



