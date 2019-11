Grève du 5 décembre : entreprises et salariés se préparent déjà

Le 5 décembre, les syndicats promettent une grève de nature à paralyser tous les transports en commun en l'Île-de-France. Les huit millions et demi de clients journaliers de la RATP et de la SNCF se préparent déjà à cette journée noire. Comment vont-ils s'organiser ? Et de leur côté, comment les syndicats s'organisent-ils pour que cette grève ait le plus d'impact possible ?



