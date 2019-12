Grève du 5 décembre : le cortège s'élance de la Gare de l'Est

Cela fait plusieurs semaines que les syndicats ont parlé d'une grande mobilisation digne de celles de 1995. Ce 5 décembre 2019, ils manifestent contre la réforme des retraites. À Paris, le cortège est parti de la Gare de l'Est pour atteindre la place de la Nation. Pour l'occasion, la préfecture de police a invité les commerçants à fermer boutique à cause de la présence d'éventuels casseurs. Toutefois, pas moins de 6 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans la capitale.



