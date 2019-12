Grève du 5 décembre : les Nantais s'organisent

Cheminots, enseignants, avocats, policiers ou encore personnels hospitaliers, tous se préparent à la grève du 5 décembre 2019. En effet, près de quatre écoles sur dix pourraient être fermées. À Nantes, parents et élèves s'y préparent. Dans les écoles publiques les plus touchées, un service minimum d'accueil devrait être assuré. Côté transports, si certains espèrent garder assez de carburant, d'autres ont décidé de prendre leur vélo.



