Grève du 5 décembre : les quais risquent d'être déserts à Rennes

Le 5 décembre 2019, seul un train sur dix circulera en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. A la gare de Rennes, la SNCF ne prévoit que douze TER et trois TGV reliant la ville à Paris. Les clients s'adaptent et prennent leurs mesures : prendre la voiture, faire du covoiturage ou opter pour le télétravail. Seuls les métros automatiques, qui circulent sans chauffeur, fonctionneront normalement.



